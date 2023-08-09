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تعاون بين «بلاك كوبرا» و«الوطني لمنتجات السلامة»

تعاون بين «بلاك كوبرا» و«الوطني لمنتجات السلامة»
10 أغسطس 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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وقعت شركة «بلاك كوبرا» للتجهيزات العسكرية، والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، مذكرة تفاهم لتأطير أسس التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في مجال تصميم وتصنيع الأحذية العسكرية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما يحقق استدامة أهدافهما الاستراتيجية وبتسهيل ورعاية من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية. وسيتم بموجب الاتفاقية إنشاء خريطة طريق للتعاون بين شركة «بلاك كوبرا» والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، وتبادل الخبرات في مجال تطوير منتجات المصنع، وذلك في إطار سعي الشركة لتوفير الممكنات الداعمة في منظومة القطاع العسكري والأمني من حيث تعزيز القدرات التصنيعية وتحقيق التنافسية للمنتجات الإماراتية.
وقع على مذكرة التفاهم كل من ماجد عبد العزيز الباكري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، وعلي المناعي، الرئيس التنفيذي في شركة «بلاك كوبرا» للتجهيزات العسكرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.
وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «يولي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أهمية كبيرة لمد جسور التعاون بين الشركات المنضوية تحت مظلة المجلس في تكوين الشراكات الاستراتيجية وتسهيل الأعمال بينهم لتمكين ودعم تنافسية شركات الصناعات الدفاعية».

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