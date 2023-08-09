أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، 48.6 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي للدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من10 إلى 25 كلم /س تصل إلى 45 كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً، تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 55كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون طقس بعد غدٍ السبت صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد نوه في تقرير له إلى أن الدولة تشهد حالة جوية من الأربعاء إلى السبت 12 أغسطس 2023، وذلك نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ وتحركه باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة.

وحول الطقس المتوقع من الأربعاء إلى السبت، قال المركز في تقريره: «تتهيأ فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة».

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وبالنسبة إلى البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.