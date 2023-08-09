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«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق «ويّاكم 2»

«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق «ويّاكم 2»
10 أغسطس 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدورة الثانية من مبادرة «ويّاكم»، والتي تعد منصة رقمية مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وإشراك المجتمع في حصر التحديات وتصميم الحلول المبتكرة لها.
ويأتي إطلاق هذه الدورة استكمالاً لدور الدائرة في رصد الظواهر الاجتماعية ومعالجتها بطرق منهجية مبتكرة، حيث تستهدف الدورة الثانية من «وياكم» وضع الحلول للتحديات التي تواجه كبار السن في ثلاثة محاور هي: الرفاه المالي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه العاطفي.
وكشفت الدائرة عن توسّع ناطق المبادرة لتشمل كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك سعياً منها لتعزيز إشراك أفراد المجتمع في رسم الحلول لمستقبل أفضل للمجتمع، حيث اقتصرت المبادرة في نسختها الأولى على مدينة خليفة.
وسيتم تكريم الأفكار الفائزة ومنح مكافآت تحفيزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، هذا بالإضافة إلى وضع خطة عملية لتنفيذ الأفكار التطويرية المقترحة على أرض الواقع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص والثالث في الإمارة.
وتوفر فرصة لأفراد المجتمع إمكانية اقتراح حلول فعالة لمختلف التحديات المجتمعية، بهدف الارتقاء بجودة حياة الأفراد وتعزيز سعادة ورفاهية المُجتمع، حيث تتولى لجنة من خبراء القطاع الاجتماعي مراجعة الأفكار والطروحات المُقدَّمة، وتقييم مدى قابلية تطبيقها عملياً كحلول مستدامة.
وبهذا الصدد، قالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعد المنصة أداةً مهمة في سماع صوت المجتمع عبر استقبال أفكارهم المبتكرة لمعالجة التحديات المجتمعية التي تواجه شرائح المجتمع، وفي الدورة الحالية نستهدف تعزيز مشاركة المجتمع في صناعة التغييرات ذات الأثر، وتسلط الدورة الضوء على التحديات التي تواجه فئة كبار السن على وجه الخصوص».
وتابعت الحوسني، تمثل فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين أولوية اجتماعية ضمن نسيج الأسرة ولهم رعاية واهتمام خاص، ولضمان ذلك، يتطلب علينا وضع حزمة من الحلول والمقترحات لتوفير الرفاه والاستقرار لهم، وتعكس هذه المنصة حرصنا على إشراك المُجتمع في عملية التغيير الإيجابي المطلوب، ودعم مقترحاتهم باعتبارها ركائز لبناء حلول فعالة لمختلف التحديات المجتمعية، في سبيل تعزيز جودة حياة الأفراد من كافة النواحي. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «ويّاكم» هي إحدى وسائل قياس صوت المجتمع في الإمارة فيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية، ووسيلة للاستثمار في أفكار المجتمع. ويمكن للراغبين بالمشاركة وتحقيق الأثر الإيجابي في إمارة أبوظبي زيارة الرابط https://wyakom.addcd.gov.ae علماً بأن آخر موعد لتقديم المشاركات هو 24 سبتمبر 2023.

أبوظبي
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
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