الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بكبار المواطنين

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، زيارة لفئة كبار المواطنين والمقيمين والمتطوعين إلى مقره، وذلك في إطار برنامج «رحلة الأجيال»، حيث جرى عرض صور تاريخية للقاءات جمعت بعض قادة الإمارات مع كبار المواطنين، وعقدت جلسة حوارية بين كبار المواطنين والشباب، وقام الزوار بجولة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان.

جاء اللقاء في إطار المسؤولية المجتمعية للأرشيف والمكتبة الوطنية، وتقديراً منه لقيمة كبار المواطنين وقدرهم، وعرفاناً بما قدموه من عطاء وإخلاص في مسيرة بناء الوطن، ولأهمية برنامج «رحلة الأجيال» الذي يحرص على لقاء الشباب بكبار السن والتواصل بينهم بالحوار البنّاء، وما يحققه الحوار من فائدة وخبرات للشباب.

شمل اللقاء محاضرة قدمتها هند الزعابي أخصائي البرامج التعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية قالت فيها: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استطاع أن يشيد دولة أساسها السعادة وبنيانها الإنسان، اهتم بالصغير والكبير، وجعل في الصدارة كبار السن، حيث حظوا بالتقدير والاحترام، ومنحهم الحب والعطف، وأمّن لهم جميع سبل الحياة الكريمة. وسلطت الزعابي الضوء على الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لكبار المواطنين من رعاية صحية، وخدمات اجتماعية، ومبادرات خاصة بهم، وخدمات أخرى.

وشهد اللقاء حواراً تحدث فيه كبار المواطنين عن ذكرياتهم حول التعليم والغوص، والزراعة والصيد قديماً، موضحين أن هذه المهن وغيرها كانت مصدر رزق، وهي مرتبطة بالبيئة، وهي تظهر تصميم أبناء الإمارات وإصرارهم على التحدي.

بعد ذلك قام الزوار بجولة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان التي تحتضن الماضي وتوثق اليوم وتستشرف المستقبل، ومن أجل ذلك فإنها تسخّر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض لتقدّم للزوار كبسولة معرفية من شأنها أن تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة وترسخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وأن تبهر زوارها بما حققته الإمارات من تقدم وتطور وازدهار.