«الشارقة الخيرية» تبني 17 مجمعاً خيرياً

الشارقة(الاتحاد)

أنشأت جمعية الشارقة الخيرية 17 مجمعاً ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الإنمائية حول العالم، بطلب من المتبرعين الذين أبدوا رغبتهم في التكفل الكامل ببناء مجموعة مشاريع خيرية دفعة واحدة في إحدى المناطق بالدول المشمولة بمساعدات الجمعية، ويقع اختيار الدولة المقرر تنفيذ المشروع بها بناء على طلب المتبرع للمشروع. وتعمد الجمعية إلى تعمير المناطق السكنية في تلك البلدان الفقيرة بمشاريع خدمية متنوعة توفر لسكانها الحياة الكريمة وتخفف عنهم عبء ومشقة التنقل إلى البلدان المجاورة للحصول على الخدمات المرغوبة، خصوصاً وأن هذه المجمعات تتضمن منشآت بالغة الأهمية في الحياة اليومية للسكان مثل آبار مياه الشرب، والفصول الدراسية والمحلات الوقفية والمساجد، وهي جميعها تأتي في مقدمة احتياجات السكان، وتقوم الجمعية من خلال مكاتبها الإقليمية والجهات المنفذة بتكثيف الجهود للبحث عن المناطق النائية والأكثر افتقاراً للخدمات الأساسية للمعيشة الآمنة والكريمة، ومن ثم عمل الدراسة اللازمة حول التفاصيل المتعلقة بمشروع المجمع المقرر إنشاؤه بالمنطقة التي وقع عليا الاختيار والوقوف على نوعية المنشآت التي يتوجب أن يتضمنها المجمع.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن المجمعات من المشاريع التي تحظى باهتمام لدى المتبرعين الذين يرغبون وضع صدقاتهم في أعمال تدوم بشكل مستمر وينتفع بها العديد من الناس، ومن هذا المنطلق فإن الجمعية عززت تواجد تلك المشاريع، خصوصا وأنها تحمل فوائد جليلة. وأضاف أن عدد المجمعات التي تكفلت ببنائها الجمعية - بناء على طلب من متبرعيها - قد بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 17 مجمعاً بتكلفة إجمالية بلغت 6.2 مليون درهم، بواقع مجمع في أوغندا وآخر في الهند ومثله في كينيا، إلى جانب 6 مجمعات في مصر، و5 في غانا و3 مجمعات في بنجلاديش.

وقد تركزت هذه المجمعات في المواقع الأكثر احتياجاً في الدول التي يختارها المتبرع بنفسه. وأوضح آل علي أن المتبرع الذي يرغب في بناء مجمع خدمي يمكن الاستفادة من خدمات التبرع عبر الموقع الإلكتروني الميسرة، والتي تتميز بمزيد من السهولة وسرعة الاستجابة وإنجاز معاملة التبرع في غضون ثوان معدودة، بينما يمكن كذلك إجراء معاملة التبرع عبر التحويل البنكي وإرسال إيصال التحويل عبر رقم واتساب الجمعية، كما يمكن الاستفادة من خدمة مندوب التبرعات الذي ينوب عن الجمعية في استلام قيمة التبرع من مكان تواجد المتبرع. وتوجه عبدالرحمن آل علي بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين تبنوا وتكفلوا ببناء هذه الأعداد من مشاريع المجمعات الخيرية، والتي سيكون لها تأثير بالغ الأهمية على حياة السكان وتأثير ملموس على مسيرة العمل الإنساني في جمعية الشارقة الخيرية، الذي أضحى يصب في مصلحة الاستدامة في تنمية المجتمعات والشعوب الفقيرة، كما تقدم بالشكر كذلك إلى سفارات الدولة في البلدان التي نُفذت بها تلك المشاريع، والشكر كذلك إلى مكاتب الجمعية والجهات المنفذة لمشاريع الجمعية.