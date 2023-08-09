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«إسلامية دبي» توزع 6 آلاف نسخة من التقويم الهجري

هلال الفيلي يقدم التقويم الهجري لـ«تعاونية الاتحاد» (من المصدر)
10 أغسطس 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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أهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متعاملي «تعاونية الاتحاد» عدد 6 آلاف نسخة من التقويم الهجري 1445هـ، وذلك لتوزيعها على الفروع التابعة لتعاونية الاتحاد.
وقال هلال الفيلي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي، إن الدائرة طبعت هذا العام 80 ألف نسخة من التقويم الهجري للعام الجديد 1445هـ، وتقوم بدورها بالتوزيع الآن حسب خطة معتمدة، مشيراً إلى أن خطة توزيع التقويم الهجري شملت ثلاثة أماكن في إمارة دبي وهي تعاونية الاتحاد للتوزيع على فروعها في منطقة (الطوار – الاتحاد مول – الورقاء مول – الصفا – البرشاء -أم سقيم).
والثاني في مبنى إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بالبرشاء، والثالث في مبنى إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء 1، منوهاً بأنه سيتم التوزيع حتى نفاد الكمية، وللاستفسار والتواصل يمكن للمتعامل الاتصال على مركز خدمة العملاء بالدائرة هاتف (800600).
وأضاف أن التوزيع تم مسبقاً في جميع مساجد دبي وأريافها، والمصليات الخارجية، ومصليات مراكز التسوق، وفي الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، وفي الشركات، ويمثل التقويم الهجري هوية إسلامية، نظراً لما يحتويه من مواقيت العبادات، وبداية الأشهر الهجرية، حيث يعرض مجموعة من التواريخ التي تهم المسلمين، كموعد بداية السنة الهجرية الجديدة، وموعد صوم يوم عاشوراء، وتاريخ المولد النبوي الشريف، وموعد أول رمضان، وتاريخ أول أيام عيدي الفطر، والأضحى.

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