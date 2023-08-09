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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 أغسطس 2023 17:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 20:01 والجزر الأول عند الساعة 12:25 والجزر الثاني عند الساعة 52:03.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 49:15 والمد الثاني عند الساعة 07:49 والجزر الأول عند الساعة 10:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:59. 

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