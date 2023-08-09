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سلطان النيادي : على الإعلام تسليط الضوء على النماذج الملهمة وتبادل الحلول والأفكار الإبداعية التي تثري المجتمعات

سلطان النيادي : على الإعلام تسليط الضوء على النماذج الملهمة وتبادل الحلول والأفكار الإبداعية التي تثري المجتمعات
9 أغسطس 2023 17:15

 دعا رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي - الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب - وسائل الإعلام بمختلف مشاربها إلى التركيز على المحتوى الجاذب الذي يثري ويدعم مسيرة المجتمعات نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء بطريقة بسيطة وسلسة وتسليط الضوء على النماذج الملهمة وتبادل الحلول والأفكار الإبداعية بشأن ما يواجه العالم من تحديات على الأصعدة كافة .
وقال النيادي لـ "وكالة أنباء الإمارات" / وام / عبر اتصال من محطة الفضاء الدولية بشأن رسائله التوعوية التي يبثها عبر سلسلة "لقاء من الفضاء" : " من واجبنا إيصال المعلومات للمشاهدين عن علوم الفضاء والتجارب العلمية اليومية داخل محطة الفضاء الدولية ونفخر في الوقت نفسه بنقل الصورة كاملة من داخل المحطة إلى الأرض من خلال كلمات وعبارات سهلة و بسيطة تقرب العلم ومصطلحاته إلى نفوس وقلوب الجماهير ومن ثم استيعابها".
كانت اللقاءات الماضية مع رائد الفضاء سلطان النيادي قد شهدت حضور الآلاف من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب .

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المصدر: وام
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