شرطة دبي تضبط سائقي مركبات استعرضوا بتهور أثناء سقوط الأمطار

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من ضبط عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور، ونفذوا استعراضات في الشارع العام، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، أثناء سقوط الأمطار.

وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إن الفرق المرورية، رصدت تداول مقاطع لفيديوهات على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، في عدد من شوارع الإمارة، وذلك أثناء سقوط الأمطار، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.