"الطاقة والبنية التحتية" تعلن فتح بعض بوابات السدود في رأس الخيمة وتدعو إلى الالتزام بتعليمات السلامة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن فتح بوابات بعض بوابات السدود بإمارة رأس الخيمة وتشمل سد شوكة الرئيسي وحاجز شوكة وفق ضوابط سلامة عالية مما سيؤدي إلى جريان المياه خلف السد.

ودعت الوزارة الأهالي القاطنين بالقرب من هذه السدود والجمهور الزائر التعاون والإلتزام بتعليمات السلامة والاستمتاع بمناظر الجريان والطبيعة.