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"اجتماعية الشارقة" تطلق برنامج "أصدقاء الصيف"

"اجتماعية الشارقة" تطلق برنامج "أصدقاء الصيف"
9 أغسطس 2023 15:17

 أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، البرنامج الصيفي "أصدقاء الصيف"، الذي ينظمه مركز حماية الطفل والأسرة التابع للدائرة.

يهدف البرنامج الذي يقدم للعام الأول، - للفئة العمرية من 5-12 سنة - إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات وقدرات الأطفال، وتعليمهم أهمية حقوقهم في المجتمع، وكذلك معرفة كيفية حماية أنفسهم من الأذى، كما يهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل لدى الأطفال وتحسين جودة ونوعية الوقت الذي يقضونه مع محيطهم الاجتماعي خلال العطلات والإجازات.

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وتستمر فعاليات البرنامج حتى نهاية أغسطس 2023 الحالي، ويضم مجموعة متنوعة من المحاضرت التوعوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع مختلف المراكز من الجهات المجتمعية والمعنية بالطفل داخل إمارة الشارقة.

أما الفعاليات فتحتوي على 3 برامج وهي عبارة عن مجموعة من المحاضرات التوعوية وهي تتناول موضوع "التنمر المدرسي"، والذي يقوم بتوعية الأطفال بمفهوم التنمر المدرسي، والبرنامج الثاني هو "كيف تقول لا" ويهدف إلى تعليم الأطفال أسس حماية أنفسهم من الأذى، والبرنامج الثالث هو"حقوقي" وهو برنامج قانوني يقوم بتقديمه باحثين قانونيين، يعرفون الأطفال بالحقوق والواجبات كما يتم استعراض قصة الطفلة وديمة والتي كانت السبب في إصدار قانون للطفل وحماية الأطفال، والبرنامج الأخير هو "سوبر قوي" وهو برنامج يقدمه الاختصاصيين النفسيين بمركز حماية الطفل والأسرة، ويعتمد على تقنية الذكاء الكلامي.

المصدر: وام
الشارقة
الإمارات
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