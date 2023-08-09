"لجنة أم القيوين لانتخابات الوطني" تعقد اجتماعها الأول وتؤكد جاهزيتها

عقدت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وبحثت اللجنة آلية عملها المتمثلة في توفير كل ما يختص بالأمور الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومتابعة كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات، مشددة على جاهزيتها لتقديم كافة سبل الدعم لأعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكد المستشار راشد جمعة حميد آل علي- رئيس لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي- أن اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، تعمل على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وشدد آل علي على جاهزية اللجنة التامة للإسهام في إنجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز نهج الشورى وترسيخ المشاركة السياسية الحقة للمواطنين في صنع القرار الوطني.

وثمن رئيس لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تعاون الجهات المعنية في الإمارة مع اللجنة من أجل تقديم تجربة انتخابية ناجحة تعكس توجهات أعضاء الهيئات الانتخابية بكل شفافية ونزاهة.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الأول على مستجدات التعليمات التنفيذية، وأعلنت جاهزيتها لضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز نجاحات الدورات الانتخابية الأربع الماضية.

وأكدت اللجنة أنه تم توفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم اللازم لكافة أعضاء الهيئات الانتخابية المشاركين في العملية الانتخابية، مشددة على أنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية في مقر اللجنة بمركز وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين.

يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد اعتمدت تشكيل "لجان الإمارات" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والتي يندرج ضمن مهامها رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.