بلدية أبوظبي تدعو للالتزام بالاشتراطات التشغيلية لأحواض السباحة
بلدية أبوظبي تدعو للالتزام بالاشتراطات التشغيلية لأحواض السباحة
9 أغسطس 2023 14:42
دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى ضرورة توفير أفضل الاشتراطات والمعايير الصحية والتشغيلية لأحواض السباحة العامة، وذلك بهدف حماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم. وأكدت البلدية في الدليل الإرشادي الخاص بتشغيل أحواض السباحة العامة أهمية العناية بأحواض السباحة، والاهتمام بنظافتها، وتعزيز بيئتها الصحية التي تضمن سلامة مرتادي هذه المسابح، وتوفير الاشتراطات اللازمة لترخيص هذه المسابح.
وتحث البلدية المسؤولين عن أحواض السباحة على حتمية توفير المتطلبات الصحية العامة بشأن وجوب العناية بملابس السباحة والمناشف، وتخزينها بطريقة صحية في خزانات معدة لهذا الغرض، كما يحظر تماماً تلويث المياه بإلقاء أي مخلفات أو فضلات، ولا يجوز القفز من جانب الحوض في مياه عمقها أقل من 1.2 متر، حماية لسلامة مرتادي المسابح، وأن يقوم المسؤول عن تشغيل المسبح بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه حوض السباحة والعمل على صيانته بشكل دوري، وتنظيفه، والتأكد من صلاحية المياه، وإيجاد المنقذين المدربين والمؤهلين، واستصدار الرخص اللازمة لتشغيل المسبح من الجهات المختصة، وصيانة نظام التدوير لضمان التخلص من الشوائب والمخلفات في المسبح، وتنظيف جدران وقاع المسبح يومياً، وتنظيف السلالم والحواجز ومعدات الغطس والزلاجات، وكافة المعدات الملحقة بالمسبح، والحرص على معالجة المياه من خلال أنظمة التدوير، وأجهزة الترشيح (الفلترة) ومعدات ومواد التطهير، وتوفير نظام صرف فعال، وكذلك إيجاد مرافق خدمية مثل الحمامات وغرف تبديل الملابس، بالإضافة إلى التأكد من وجود الحواجز، والأسوار لضمان سلامة مرتادي المسابح، والإضاءة الآمنة، والتهوية اللازمة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمسبح، وعدم تجاوزها حفاظاً على سلامة السباحين وصحتهم العامة.
كما تراقب البلدية عن كثب المتطلبات الصحية للعاملين في المسابح من خلال حملات تفتيشية دورية هدفها التأكد من حصول العاملين على شهادة لياقة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك فحص المياه، وصلاحية المسبح ومطابقته للاشتراطات المعمول بها في أبوظبي، وفحص درجة حرارة المياه، ومستوى حموضتها، ومعدلات استخدام المطهرات ضمن الحدود الآمنة.
وتولي بلدية مدينة أبوظبي أهمية كبرى للمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم أثناء ارتيادهم المسابح العامة، ويشير الدليل إلى ضرورة تأمين كافة مستلزمات السلامة، وضمان حصول أصحاب الهمم على المعدات الخاصة بهم، والتي تتيح لهم الاستمتاع بالسباحة، مع درجة عالية من السلامة والأمن.