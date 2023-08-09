حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة والدة عبدالله بن مهير الكتبي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء، في وفاة مريم محمد المزروعي والدة معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة الذيد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو حاكم أم القيوين في تقديم واجب العزاء، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري .