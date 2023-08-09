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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
9 أغسطس 2023 10:24

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة حليمة يعقوب.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لي سيان لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
سنغافورة
محمد بن زايد
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