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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
9 أغسطس 2023 08:57

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 25.4 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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