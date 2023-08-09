أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 25.4 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.4 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) August 9, 2023
The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 25.4 °C in Al Foah (Al Ain) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/fAivV70Dhn