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محمد الشرقي يطلع على خطط وأنشطة «الفجيرة الإبداعي»

محمد الشرقي في حديث مع وداد الحمودي خلال اللقاء (وام)
9 أغسطس 2023 00:54

الفجيرة (وام)

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 اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على أهداف مركز الفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة والشباب وخططه في مجال العمل الثقافي والإبداعي، ودعم الموهوبين من جميع فئات المجتمع والاحتفاء بإبداعاتهم وتمكينهم، كما اطّلع سموّه على الأنشطة والمبادرات التي تدعم أهداف المركز على المستويين الثقافي والمجتمعي.
وأكد سموه، خلال لقائه في مكتبه بالديوان الأميري، وداد الحمودي، مديرة مركز الفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة والشباب، أهمية المراكز الإبداعية في استقطاب العقول المبدعة في جميع المجالات، واستثمار طاقات الشباب وتطويرها، منوهاً بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات التي تدعم مكانة الدولة في هذا القطاع، وتساهم في تعزيز مؤشراتها التنافسية عالمياً.
إشادة بنوعية الفعاليات
أشاد سموّه، بنوعية الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المركز، وتخدم مختلف شرائح المجتمع عبر جميع مناطق إمارة الفجيرة، موجهاً بمواصلة النشاط الثقافي والفني وإثراء قطاع صناعة الإبداع في الدولة. حضر اللقاء؛  الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
وزارة الثقافة والشباب
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