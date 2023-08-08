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حاكم الشارقة يعتمد قبول طلاب في «النقل البحري» و«معلم وافتخر»

سلطان بن محمد القاسمي يعتمد 264 منحة لطلبة الدراسات العليا المواطنين بجامعة الشارقة
9 أغسطس 2023 00:54

الشارقة (وام)

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 اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، قبول 82 طالباً وطالبةً في أكاديمية الشارقة للنقل البحري بخورفكان، 62 منهم حصلوا على منحة دراسية، والبقية على خصم قدره 30% من الرسوم.
كما وجَّه صاحب السمو حاكم الشارقة باستمرار القبول في الأكاديمية عموماً وللطلبة الذين سينهون متطلبات الخدمة الوطنية على وجه الخصوص.
واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قبول 25 مواطناً ومواطنةً من خريجي بكالوريوس اللغة العربية والدراسات الإسلامية والطفولة المبكرة بجامعة الشارقة ممن حصلوا على معدل 3.0 فما فوق، بمنح دراسية في أكاديمية الشارقة للتعليم، ضمن الدفعة الرابعة من مبادرة «معلم وافتخر»، لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التعليم لمدة سنة واحدة لينضم بعدها الخريجون للعمل في مدارس الشارقة الخاصة.
رسوم التوصيل
وجَّه صاحب السمو حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتكفل برسوم توصيل الكهرباء والمياه لأهالي دبا الحصن المستفيدين من برنامج «إسكان الشارقة»، وذلك بسداد ما لا يزيد على 15 ألف درهم لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، مقابل المواد المستخدمة ورسوم توصيل الخدمات لتلك المساكن.

الشارقة
حاكم الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
النقل البحري
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