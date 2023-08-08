«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار وبرق ورعد في الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد البلاد، خلال الأيام المقبلة، تكون السحب الركامية المحلية الممطرة نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ وتحركه باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وذكر المركز، في بيان حول الحالة الجوية المتوقعة على الدولة من الأربعاء إلى السبت، أن هناك فرصة تكون سحب ركامية خلال تلك الفترة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون الموج خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.