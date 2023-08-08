«الدولي للاتصال الحكومي» ينطلق في الشارقة الشهر المقبل

الشارقة (الاتحاد)

أعلن «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» عن انطلاق فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في 13-14 سبتمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار: «موارد اليوم.. ثروات الغد»، مستعرضاً تجارب وخبرات نخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لتسليط الضوء على أهمية استغلال وإدارة الموارد والثروات التي تمتلكها الدول والمجتمعات، وكيفية تحويلها إلى عوامل نجاح وتنمية مستدامة.

وتركّز دورة هذا العام من المنتدى على كيفية استثمار الدول بمواردها المختلفة الطبيعية والبشرية والعلمية والثقافية وتحويلها إلى ثروات تدعم التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستشراف الموارد الجديدة التي قد تظهر في المستقبل نتيجة لتطور العلوم والتقنيات، إلى جانب دور الاتصال الحكومي في إعادة تعريف الثروات القائمة والمستحدثة، وتتوزع فعالياته على أربعة محاور تشمل الموارد الطبيعية، والموارد غير المادية من ثروة بشرية وثقافة وفنون ورياضة، وثروة التكنولوجيا والبيانات وهي ثروات العصر، وأخيراً ثروات المستقبل (ما بعد الثروات التي نعرفها).

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في توجيه وقيادة منهجيات الاتصال في المنطقة العربية، وتفعيل أثره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فالمنتدى اليوم يجسد رؤيتها، ويعبر عن توجهات إمارة الشارقة في تقديم الاتصال بوصفه المسار المركزي في دمج المجتمعات بسياسات الدول وتطلعاتها الطموحة، ونتطلع هذا العام أن يجتمع الخبراء والمتخصصون في مختلف التحديات الدولية الملحة على منصة واحدة، لنعرض أمام الحكومات في المنطقة والعالم الفرص الكامنة التي يمكن استثمارها من خلال بناء منظومة اتصال فعّالة ومؤثرة».

مركز استقرار

قال طارق علاي: «الثروات والموارد، هي مركز استقرار ونمو بلدان العالم، لكن اكتشافها وفتح رؤى جديدة لتوظيفها والاستثمار فيها هي مهمة الاتصال، لهذا يضع المتحدثون في المنتدى هذا العام أمام حكومات العالم بوابات جديدة لتجاوز كبرى التحديات الاقتصادية، والمناخية، والاجتماعية من خلال استراتيجيات وبرامج اتصال فعّالة، حيث سيشهد عرض تجارب مميزة وناجحة ويحلل قوة الاتصال في نجاح مسارها، ويفتح باب النقاش والحوار أمام المشاركين ليقدموا أحدث ما توصل إليه علم وفن الاتصال، فنحن اليوم في عصر، من يمتلك فيه أدوات وتقنيات الاتصال المؤثر والعميق، يملك حصة كبرى من كل الثروات الموجودة في العالم، ويملك أحد مفاتيح تحقيق تحولات جذرية في المشاريع الحضارية لدول وبلدان العالم».