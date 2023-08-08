«الشارقة للإعلام» تنظم ورشاً وندوات متخصصة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» تنظيم مجموعة من الورش والندوات المتخصصة، جُلّها مجاني، خلال شهر أغسطس الجاري، بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين.

وتتناول الورش موضوعات متعددة منها تصحيح الألوان للفيديو، والذكاء الاصطناعي، وكتابة السيناريو للمبتدئين، ومهارات العرض والتقديم للمحترفين، والتقديم التلفزيوني للمبتدئين، وفن كتابة التقارير الإعلامية والصحفية.

ودعا راشد عبد الله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، جميع المختصين والإعلاميين والطلبة والمهتمين، إلى المشاركة في الندوات والورش عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن جميع المشاركين سيحصلون على شهادة مشاركة من مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الورش والندوات، والتي تأتي في إطار إلقاء الضوء على المهارات الفنية والإبداعية المتخصصة، تحت إشراف المؤثرين، مما يعكس جهود مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في صقل المواهب الإعلامية، وتمكين المهارات الإبداعية، وإيصال الرسالة الإعلامية الهادفة، وتقديم المحتوى الاحترافي الذي يُعزّز من تنامي قطاع الإعلام.

وتُعقد ورشة بعنوان «تصحيح الألوان للفيديو» وندوة عن «الذكاء الاصطناعي» عبر الإنترنت وورشة بعنوان «مهارات العرض والتقديم للمحترفين» وندوة بعنوان «التقديم التلفزيوني للمبتدئين» عبر الانترنت، للباحثين عن البداية في عالم التقديم التلفزيوني وجميعها مجانية.

وسيتم كذلك تنظيم ورشة تعليمية بعنوان «فن كتابة التقارير الإعلامية والصحفية».