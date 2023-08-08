حاكما الفجيرة ورأس الخيمة والشيوخ يعزون عبدالله الكتبي بوفاة والدته

الشارقة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء إلى معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، في منزله بمدينة الذيد، بوفاة المغفور لها والدته. وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، متمنياً أن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته. حضر تقديم واجب العزاء؛ محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس واجب العزاء، في وفاة مريم محمد المزروعي، والدة معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة الذيد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في تقديم واجب العزاء، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس واجب العزاء في وفاة مريم محمد المزروعي، والدة معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة الذيد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

رافق سموه، خلال تقديمه واجب العزاء الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية.

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء إلى معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وإخوانه، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم، وذلك خلال زيارته خيمة العزاء في مدينة الذيد بإمارة الشارقة.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.