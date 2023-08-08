«طرق دبي» تنفذ أعمال صيانة للطرق بإجمالي طول 16.7 كم

دبي (وام)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي حزمة من أعمال الصيانة للطرق في مختلف مناطق الإمارة، بإجمالي طول 16.7 كم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن خطة الهيئة الرامية إلى الحفاظ على الحالة الإنشائية للطرق عبر صيانتها وضمان استدامتها، والتأكد من جودتها وسلامتها بما يضمن انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق. ونفذت «الهيئة»، خلال النصف الأول من العام الجاري، 28 عمل صيانة وقائية في عدد من الشوارع الحيوية بإمارة دبي، أهمها شارع الشيخ زايد، وشارع الرباط، وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وشارع الخيل، وشارع الرشيد، حيث تضمنت أعمال الصيانة، بحسب تصنيف الطرق كل من الطرق السريعة والحرة والطرق الشريانية، والطرق الداخلية.

وقال نبيل محمد صالح مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: إن «الهيئة» نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري سلسلة من أعمال الصيانة الوقائية على عدد من الطرق بإمارة دبي؛ بهدف المحافظة على الحالة التشغيلية للطرق الرئيسة والشريانية.