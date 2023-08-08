205 آلاف درهم يومياً مساعدات طارئة من «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

ارتفع متوسط الإنفاق اليومي لجمعية «بيت الخير» علي المساعدات الطارئة إلى 205 آلاف درهم، ويشير التقرير المالي لها لشهر يوليو أن حجم المساعدات الإنسانية والطارئة التي قدمتها «بيت الخير» هذا الشهر قد بلغ 4.559.748 درهماً، ليصل حجم المساعدات الإنسانية والطارئة التي أنفقتها الجمعية على أكثر الناس حاجة خلال عام 2023 وحتى شهر يوليو 36.767.075 درهماً.

وقال عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية: التزمت«بيت الخير» دائماً بتقديم الدعم للأسر المواطنة الأقل دخلاً، وتعمل باستمرار على تحسين المستوى المعيشي لها كهدف استراتيجي وأولوية تتصدر نشاطها الخيري، فتقدم لأكثرها حاجة مساعدات نقدية بشكل شهري، لكنها وجدت أن كثيراً من الأسر المتعففة تعاني أحياناً من عجز طارئ يتطلب تدخلاً عاجلاً لفك كربتها، من خلال تقديم مساعدة طارئة، حيث تنفق الجمعية كمتوسط يومي نحو 175 ألف درهم على المساعدات الطارئة، وإذا احتسبنا أيام العمل الرسمي التي تصرف فيها الجمعية المساعدات، فإن هذا المتوسط يرتفع إلى 205 آلاف درهم يومياً». وأسهمت المساعدات الطارئة في إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين، الذين عجزوا عن سداد ديونهم المستحقة، أو حبسوا بسبب ذمم مالية عجزوا عن أدائها، ليصل إجمالي المبالغ التي قدمت لهؤلاء الغارمين إلى 3.286.620 درهماً، وقدمت الجمعية 516.000 درهم لمساعدة عدد من أصحاب الهمم، و292.833 درهماً كمساعدات للشباب المقدمين على الزواج ، و141.859 درهماً كمساعدات طارئة وإضافية للأيتام غير المساعدات النقدية، و 92.736 درهماً لخدمة مساجد كانت بحاجة إلى صيانة.