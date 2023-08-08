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جامعة أبوظبي ضمن المؤسسات المعتمدة بالكويت

غسان عواد
9 أغسطس 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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دخلت جامعة أبوظبي مؤخراً قائمة أفضل الجامعات المُوصى بها من قبل «الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم» في دولة الكويت، وذلك لتسعة تخصصات بكالوريوس يمكن للطلبة الكويتيين الالتحاق بها. ويتيح التزام الجامعة بتقديم تعليم نوعي مبتكر وتجارب أكاديمية على درجة عالية من التنافسية أمام الطلبة الكويتيين آفاقاً واسعة لاستكمال دراستهم في مؤسسة تعليمية عالمية.
تشمل تخصصات البكالوريوس التسعة المعتمدة: إدارة الأعمال، الهندسة المدنية، تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، العمارة، الصحة العامة.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة : «سعداء  بأن نكون ضمن الجامعات الموصى بها في الكويت وفق «الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم» المرموق في دولة الكويت، كما أن سعادتنا مضاعفة، لاسيما وأن هذه التوصية تتزامن مع الإنجاز الذي حققته جامعة أبوظبي أخيراً بحصولها على التصنيف الأول على مستوى دولة الإمارات لتميز التدريس، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية». وكذلك تصنيفها كثاني أفضل جامعة لتميز التدريس في المنطقة وفقاً لـ«تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023»، وهي إنجازات نعتز بها وتسهم في ترسيخ مكانة الجامعة كوجهة أكاديمية مفضلة للكثيرين من طلبة المنطقة».
وأضاف: «يحظى التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بسمعة عالمية رائدة نظراً لجودته ومستواه العالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتطور منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاته، لتحتل الإمارات مكانتها بين الأمم المتقدمة، والمجتمعات المزدهرة، وإلى تفاني أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يحرصون دائماً على تبني أحدث أساليب التدريس والبحث والمشاركة المجتمعية. وقد أخذت جامعة أبوظبي على عاتقها مهمة توفير بيئة داعمة ومحفزة علمياً وفكرياً تُفضي إلى مجتمع أكاديمي مزدهر يُتيح لطلبته المنتمين إلى بلدان وثقافات مختلفة تحقيق النجاح في حياتهم ووظائفهم المستقبلية».

جامعة أبوظبي
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