الأربعاء 9 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان النيادي يلتقي أهالي أم القيوين

سلطان النيادي يلتقي أهالي أم القيوين
9 أغسطس 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي : على الإعلام تسليط الضوء على النماذج الملهمة وتبادل الحلول والأفكار الإبداعية التي تثري المجتمعات
"لجنة أم القيوين لانتخابات الوطني" تعقد اجتماعها الأول وتؤكد جاهزيتها

 أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، تنظيم حدث جديد من سلسلة «لقاء من الفضاء»، يوم غدٍ 10 أغسطس الجاري، في إمارة أم القيوين.
ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة «لقاء من الفضاء»، ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها. وسينظّم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في جامعة أم القيوين، في تمام الساعة 2:00 مساءً، على أن تفتح الأبواب الساعة 1:00 مساءً، وسيتم غلق أبواب الدخول في تمام الساعة 1:50 مساءً بالتوقيت المحلي. ودعا الراغبين في الحضور للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء..
 وشهدت سلسلة «لقاء من الفضاء» حضور قرابة 10 آلاف شخص، من أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، من أبرزها خوضه مهمة السير في الفضاء، ما جعله أول رائد فضاء عربي يقوم بمثل هذه المهمات الصعبة، إلى جانب إجرائه عدداً كبيراً من التجارب والأبحاث العلمية.

أم القيوين
سلطان النيادي
مركز محمد بن راشد للفضاء
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
الإمارات
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
اليوم 19:53
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
اليوم 19:15
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على النيجر
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على النيجر
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©