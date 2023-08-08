سلطان النيادي يلتقي أهالي أم القيوين

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، تنظيم حدث جديد من سلسلة «لقاء من الفضاء»، يوم غدٍ 10 أغسطس الجاري، في إمارة أم القيوين.

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة «لقاء من الفضاء»، ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها. وسينظّم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في جامعة أم القيوين، في تمام الساعة 2:00 مساءً، على أن تفتح الأبواب الساعة 1:00 مساءً، وسيتم غلق أبواب الدخول في تمام الساعة 1:50 مساءً بالتوقيت المحلي. ودعا الراغبين في الحضور للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء..

وشهدت سلسلة «لقاء من الفضاء» حضور قرابة 10 آلاف شخص، من أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، من أبرزها خوضه مهمة السير في الفضاء، ما جعله أول رائد فضاء عربي يقوم بمثل هذه المهمات الصعبة، إلى جانب إجرائه عدداً كبيراً من التجارب والأبحاث العلمية.