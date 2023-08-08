مخطط تطويري للنقل بالحافلات العامة في أبوظبي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

ينفذ مركز النقل المتكامل مخططاً تطويرياً لقطاع النقل بالحافلات العامة يستهدف توفير وسائل نقل مريحة وآمنة تلبي احتياجات الجمهور، بما يتوافق مع رؤية المركز الرامية إلى تعزيز الحياة المعيشية في إمارة أبوظبي، من خلال نظام نقل عام آمن وفعال يدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة وجودة الحياة. وكشفت إحصائيات مركز النقل المتكامل عن ارتفاع عدد مستخدمي الحافلات العامة في أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 32.4%، حيث بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال عام 2022 الماضي 70.6 مليون رحلة راكب، فيما كان عدد رحلات الركاب خلال العام الذي سبقه 2021، قد بلغ 53.3 مليون رحلة راكب.

ويحرص المركز على وضع الخطط والبرامج التي تتضمن تحسينات وإضافة عدد من خدمات الحافلات العامة في مدينة أبوظبي وضواحيها، بهدف جعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الجمهور بعد دراسة مستفيضة لشبكة خطوط النقل بالحافلات، تركز على الخدمات المتوفرة واحتياجات المستخدمين، وأفضل السبل لتلبية تطلعاتهم عبر تقديم خدمات مريحة وآمنة، وتوفير تغطية جغرافية أشمل لأسطول الحافلات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من الجمهور على خدمات حافلات النقل العام.

ويبذل المركز جهوداً متواصلة لتعزيز نظام النقل الجماعي، وتحقيق أهداف الخطة الشاملة للنقل البري المتمثلة في توفير أعلى مستويات الراحة للمستخدمين، وجعل التنقل بالحافلات العامة الخيار الأكثر ملاءمة وراحة للجمهور من خلال تطوير منظومة النقل العام، ولا سيما شبكة النقل بالحافلات من خلال تكامل مساراتها، والارتقاء بجودة خدماتها، وتنويع خيارات التنقل على متنها، بما يمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم المختلفة بيسر وسهولة وسرعة وراحة.

وشهد العام الماضي تشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات، وذلك بهدف تعزيز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم، عبر شبكة النقل بالحافلات العامة، وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهاتهم المقصودة على مسارات تتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار، وتربط بين مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والرياضي والترفيهي. وطبقاً لإحصائيات المركز، فإن إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي بلغ العام الماضي 817 حافلة، وجميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً، كما توفر تلك الحافلات خدمة الإنترنت (الواي فاي) مجاناً لركابها.

وكان مركز النقل قد قام بإضافة 49 حافلة جديدة إلى أسطول الحافلات في عام 2021، وذلك ضمن جهوده المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات النقل العام، وجعل استخدامها أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجات السكان.