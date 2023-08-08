«الوطني للأرصاد»: أجواء ماطرة على الساحل الشرقي حتى السبت

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد آخر في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار محتملة خلال الأيام المقبلة، حيث تتكون السحب الركامية الممطرة حتى يوم السبت المقبل.

وساد أمس طقس غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، مع تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً، وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 10 إلى 25 كلم/س تصل إلى45 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان. كما يتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 10 إلى 25 كلم/ س تصل إلى45 كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

توقعات

توقع المركز في نشرته أن يكون طقس الجمعة والسبت صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من10إلى 25 كلم/ س تصل إلى45كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.