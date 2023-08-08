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16 مبادرة مجتمعية من «كهرباء دبي»

16 مبادرة مجتمعية من «كهرباء دبي»
9 أغسطس 2023 00:53

دبي (وام)

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 نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 16 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من عام 2023، سجل من خلالها موظفوها وموظفاتها 12.587 ساعة تطوعية استفاد منها 2.594.445 شخصاً في داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم مسيرة العمل الإنساني والتطوعي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبادرات «الهيئة» وبرامجها التطوعية والإنسانية الرائدة تشكل جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية وجهودها لخدمة المجتمع.
وتضمنت مبادرات «الهيئة» في مجال المسؤولية المجتمعية خلال النصف الأول من 2023، حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، وأثمرت مساهمات موظفي «الهيئة» عن جمع 380 صندوقاً من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية، وحملة «رمضان أمان» تحت شعار «معاً رمضان بلا حوادث»، حيث تم توزيع وجبات الإفطار بمعدل 200.000 وجبة.

دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
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