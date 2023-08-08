الأربعاء 9 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التنمية الأسرية» تنفذ ورشاً تفاعلية بنادي «بركة الدار»

«التنمية الأسرية» تنفذ ورشاً تفاعلية بنادي «بركة الدار»
9 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عصف ذهني لفريق الإعلام الأسري في «التنمية الأسرية»
«التنمية الأسرية» تنفذ ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة في ربدان

قدمت مؤسسة التنمية الأسرية من خلال نادي «بركة الدار»، نظاماً شاملاً ومتكاملاً من البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والوقائية والتأهيلية والتمكينية لكبار السن وأسرهم والقائمين على رعايتهم، سعياً منها لتوفير بيئة آمنة لرعاية وتأهيل كبار المواطنين والمقيمين.
يأتي ذلك بهدف التضامن ونقل الخبرات المهنية والفنية بين الأجيال، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتوفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة، وتمكينهم من استخدام التقنيات التي تسهل وصولهم للخدمات، وتوفير فرص للتطوّع تتناسب مع كبار المواطنين لاستثمار خبراتهم وطاقاتهم وتدعم اندماجهم وتواصلهم مع أقرانهم ومجتمعهم.
تأهيل رقمي
توفر مؤسسة التنمية الأسرية ثلاثة أندية لـ«بركة الدار» في منطقة مدينة زايد، ومركز المرفأ، ومركز الوثبة، تتضمن مجموعة من المنتديات منها: الصحي، والأسري، والتثقيفي، وروّاد المشاريع، والدعم الاجتماعي، ومنتدى التهيئة للتقاعد، ومنتدى سعادتي، لضمان توفير نمط حياة صحي لكبار المواطنين، وتعزيز العلاقات بين جيل الأجداد والأبناء والأحفاد، وتبادل المعارف الخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الاجتماعي، وشغل أوقات فراغ كبار المواطنين وتعزيز ثقتهم بذواتهم، وتعزيز الثقافة والتراث في نفوس أفراد المجتمع، والترويج عن مشاريع كبار المواطنين، وتوفير فعاليات تعزز التفكير الإيجابي وجودة حياة مثلى لكبار المواطنين، بالإضافة إلى التعرف على كيفية التعامل مع التغييرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال نادي «بركة الدار» إلى التأهيل الرقمي لكبار المواطنين، وتوفير فرص مناسبة لتمكينهم من التعامل مع الأنظمة الرقمية وزيادة الفرص المتاحة لاستثمار طاقاتهم، الأمر الذي يُساهم في دعمهم ويحقق الاندماج الرقمي لهم.

مؤسسة التنمية الأسرية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
الإمارات
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
اليوم 19:53
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
اليوم 19:15
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على النيجر
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على النيجر
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©