«التنمية الأسرية» تنفذ ورشاً تفاعلية بنادي «بركة الدار»

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت مؤسسة التنمية الأسرية من خلال نادي «بركة الدار»، نظاماً شاملاً ومتكاملاً من البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والوقائية والتأهيلية والتمكينية لكبار السن وأسرهم والقائمين على رعايتهم، سعياً منها لتوفير بيئة آمنة لرعاية وتأهيل كبار المواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك بهدف التضامن ونقل الخبرات المهنية والفنية بين الأجيال، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتوفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة، وتمكينهم من استخدام التقنيات التي تسهل وصولهم للخدمات، وتوفير فرص للتطوّع تتناسب مع كبار المواطنين لاستثمار خبراتهم وطاقاتهم وتدعم اندماجهم وتواصلهم مع أقرانهم ومجتمعهم.

تأهيل رقمي

توفر مؤسسة التنمية الأسرية ثلاثة أندية لـ«بركة الدار» في منطقة مدينة زايد، ومركز المرفأ، ومركز الوثبة، تتضمن مجموعة من المنتديات منها: الصحي، والأسري، والتثقيفي، وروّاد المشاريع، والدعم الاجتماعي، ومنتدى التهيئة للتقاعد، ومنتدى سعادتي، لضمان توفير نمط حياة صحي لكبار المواطنين، وتعزيز العلاقات بين جيل الأجداد والأبناء والأحفاد، وتبادل المعارف الخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الاجتماعي، وشغل أوقات فراغ كبار المواطنين وتعزيز ثقتهم بذواتهم، وتعزيز الثقافة والتراث في نفوس أفراد المجتمع، والترويج عن مشاريع كبار المواطنين، وتوفير فعاليات تعزز التفكير الإيجابي وجودة حياة مثلى لكبار المواطنين، بالإضافة إلى التعرف على كيفية التعامل مع التغييرات المصاحبة لمرحلة الشيخوخة.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال نادي «بركة الدار» إلى التأهيل الرقمي لكبار المواطنين، وتوفير فرص مناسبة لتمكينهم من التعامل مع الأنظمة الرقمية وزيادة الفرص المتاحة لاستثمار طاقاتهم، الأمر الذي يُساهم في دعمهم ويحقق الاندماج الرقمي لهم.