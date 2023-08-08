12 ألف مستفيد من مبادرات «سقيا الماء» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

تواصل جمعية الفجيرة الخيرية تنفيذ مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام لصالح عمال الإنشاءات والشركات الصناعية وعمال النظافة، ويستمر المشروع حتى نهاية فصل الصيف.

وأفاد يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، بأن مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام تستهدف العمال من مختلف الفئات، حيث تصلهم عبوات المياه والعصائر ووجبات الطعام، واستفاد منها 3000 شخص كل أسبوع بإجمالي 12000 مستفيد الشهر الماضي، وتستمر هذه المبادرات بكثافة في شهور الصيف.

وأوضح المرشودي أن مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام نفذتها الجمعية هذا الأسبوع، بالتعاون مع موظفي دائرة الصناعة والاقتصاد، حيث قاموا بتوزيع المياه والعصائر الباردة على العمال في أماكن عملهم إضافة إلى وجبات الطعام، خاصة في وقت ذروة الحر وزحمة العمل.

وتهدف الجمعية إلى إشراك المؤسسات والشباب وطلاب الجامعات والمدارس في العمل الخيري. وتقوم الجمعية في إطار تنفيذها هذا المشروع باستخدام شاحنات مبردة تحمل عبوات الماء والعصائر وتوزعها على مناطق الإنشاءات، وغيرها من الأماكن التي يوجد فيها عدد كبير من العمال، وهو ما قامت به منذ بداية فصل الصيف، حيث يتم التوزيع في كافة مناطق الفجيرة بمشاركة عدد من المتطوعين المساهمين في هذا الجهد الإنساني والخيري.

تكافل

أكد المرشودي أن المجال مفتوح في هذه المبادرات الخيرية والإنساني لأصحاب الخير للمشاركة فيها والمساهمة في دعمها كإحدى أفضل الصدقات، ويتم من خلالها تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.