عصف ذهني لفريق الإعلام الأسري في «التنمية الأسرية»

أبوظبي (الاتحاد)



نظمت مؤسسة التنمية الأسرية جلسة «عصف ذهني» لفريق الإعلام الأسري، بحضور موظفي المؤسسة المختصين في الجانب الاجتماعي والإعلامي، ومنسقي الترويج في مراكز المؤسسة المنتشرة على مستوى مناطق (أبوظبي، الظفرة، العين)، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق الإعلام الأسري، وذلك إيماناً منها بأهمية تنمية القدرات والمهارات الفردية والجماعية وغرس قيم التطوع لدى أفراد الأسرة والمجتمع وبناء جيل قادر على خدمة مجتمعه، ولتلبية احتياجات المجتمع وفق أفضل الممارسات الاجتماعية واستحداث الوسائل المؤثرة.

وقالت جميلة الكعبي مدير مكتب الإعلام بمؤسسة التنمية الأسرية: جاء العصف الذهني للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات حول أفضل وسائل استقطاب الفئات المجتمعية حسب مراحلهم العمرية للتعريف بخدمات وبرامج المؤسسة وفقاً لمناطقهم، واستعراض الأفكار الابتكارية من قبل أعضاء فريق الاعلام الأسري والخبراء في المؤسسة والموظفين، بهدف رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية تبادل الآراء حول القضايا المجتمعية المهمة التي تؤثر على الأسرة والمجتمع، لصناعة جيل متمكن وقادر على المنافسة في جميع المجالات، بالإضافة إلى إشراك أفراد المجتمع في صناعة المحتوى الاجتماعي لإيصال الرسائل التوجيهية والتوعوية بأسلوب شيق ومؤثر وهادف ويلامس احتياجاتهم ويلبي تطلعاتهم ويسهم في تعزيز حس المسؤولية لديهم.

وأضافت: «يتميز أعضاء فريق الإعلام الأسري بالخبرة في المجالات الإعلامية المختلفة متمثلة في التقديم والإلقاء والكتابة وصناعة المحتوى وفنون التصوير والمونتاج وتعد هذه فرصة لاستثمار طاقات المبدعين في المجال الإعلامي في خدمة المجتمع بشكل يلبي تطلعات الأسر وفقاً لاحتياجاتهم».

وقالت نورة الطنيجي مسؤولة فريق الإعلام الأسري: وضع أعضاء الفريق خلال العصف الذهني مجموعة من الأفكار المبتكرة وتمت مناقشة الخطط الترويجية المتنوعة من حيث آلية التنفيذ والوسائل والأدوات والقنوات الرقمية المستخدمة لتوسيع نطاق الوصول لأكبر شريحة من الفئات المجتمعية لتحقيق الاستفادة القصوى مما تقدمه مؤسسة التنمية الأسرية من خدمات اجتماعية وبرامج وقائية وورش توعوية.

وأضافت: يعمل فريق الإعلام الأسري على ترجمة الرسائل الإعلامية المجتمعية الموجهة للأسرة، وإثراء المحتوى الإعلامي بالمواد العلمية الهادفة والتطبيقية وفق نهج علمي على يد نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات الاجتماعية كافة في مؤسسة التنمية الأسرية والتي تستهدف الطفل والمرأة والرجل والأزواج وكبار المواطنين بالإضافة إلى الشباب والمراهقين.