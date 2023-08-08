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«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2»

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
9 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الثاني لمبادرة المسح الميداني، في منطقة العين. وتم خلاله استعراض خطة لجان المسح والتفتيش للمرحلة الثانية التي ستنطلق في المنطقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للهيئة للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، وتعزيز السلامة الوقائية في المباني والمنشآت.
وقدم العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء بالعاصمة، مدير مبادرة المسح الميداني، خطة برنامج الحملة الميدانية المقررة في منطقة العين، موضحاً أن الحملة ستشمل زيارات تفتيشية للفرق الميدانية للمباني والمنشآت، وفقاً لتقسيم المناطق الجغرافية المحدّث للمنطقة، وتصنيف مصفوفة المخاطر. ويستند ذلك إلى مخرجات المسح الميداني التي أُجريت في مدينة أبوظبي.
وأكد العقيد مظفر محمد العامري، مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء في منطقة العين، أهمية الجهود المشتركة لتنفيذ مبادرة المسح الميداني، والتي من شأنها أن تساهم في تطبيق أفضل الإجراءات التفتيشية لضمان سلامة المباني والمنشآت وحماية الأرواح والممتلكات.
وذكر أن فرق التفتيش ستقوم بجولات ميدانية للتحقق من استيفاء إجراءات السلامة والوقاية في المنشآت والمباني. وسيتم التأكيد على الامتثال للشروط الفنية المطبقة في «كود الإمارات» لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الوقائية.

 

العين
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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