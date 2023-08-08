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افتتاح مسار فحص المركبات الخفيفة في «صناعية العين»

محمد العامري وبدر اللمكي خلال الافتتاح (من المصدر)
9 أغسطس 2023 00:53

العين (الاتحاد)

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افتتح العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبحضور المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، مسار مركز الفحص الفني الجديد للمركبات الخفيفة في منطقة الصناعية بالعين، الذي يقدم خدماته للجمهور من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساء من الاثنين إلى الجمعة.
وأوضح مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي، أن افتتاح مسار مركز الفحص الفني الجديد يأتي في ظل التعاون المشترك مع «أدنوك للتوزيع»، وفي ظل التوجهات الحكومية الرامية إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة الهادفة لمراعاة احتياجات المجتمع من خلال توفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم، حيث يستفيد من المركز الجديد سكان المنطقة والمناطق المجاورة ويقدم خدمات إنجاز معاملات تجديد المركبات، بالإضافة لخدمة تغيير لون المركبات الجديدة.
ودعا سائقي المركبات الخفيفة بمنطقة صناعية العين والأماكن القريبة منها إلى الاستفادة من الخدمات التي وفرتها شرطة أبوظبي وشركة «أدنوك للتوزيع» من خلال مركز الفحص الفني الجديد، لافتاً إلى أن التعاون المشترك أثمر عن العديد من الإنجازات التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات للمتعاملين، إلى جانب المبادرات المتميزة في افتتاح مراكز للخدمة، وإضافة خدمات جديدة بهدف إسعاد المتعاملين والاستجابة لمتطلباتهم المتغيّرة في مجال التنقّل، لافتاً إلى حرص المديرية على تقديم خدمات متميزة واستثنائية ضمن حزمة من المبادرات والتي تهدف الى تطوير منظومة العمل المشترك مع أدنوك للتوزيع.
وأكد المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع» على أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في ظلّ التعاون الاستراتيجي المشترك مع شرطة أبوظبي من خلال افتتاح مسارات الفحص الفني للمركبات التي تتيح المزيد من الخيارات لجمهور المتعاملين والمستفيدين من ملاك المركبات بما يوفر لهم الوقت والجهد، الى جانب توفير مستوى مميز من الخدمات بالتوافق مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية في خدمة العملاء.

العين
شرطة أبوظبي
أدنوك
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