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«القصيص» يسجل «صفر وفيات» في الحوادث المرورية

«القصيص» يسجل «صفر وفيات» في الحوادث المرورية
9 أغسطس 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

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ثمن العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، الجهود التي قام بها قسم السجلات المرورية في المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي أدت إلى صفر وفيات في الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9 وفيات نتيجة الحوادث المرورية في النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح العميد سلطان العويص، أهمية منطقة الاختصاص التي تغطي مساحة تقرب من 77 كلم مربعاً، تتنوع ما بين السكنية والتجارية والصناعية، وتشمل مناطق عدة مثل: النهدة والطوار والمحيصنة، وغيرها من المناطق الأخرى، وما يميز مركز شرطة القصيص أيضاً وقوعه في منطقة تربط ما بين إمارة دبي وإمارة الشارقة، بالإضافة إلى ضمه لشوارع حيوية مهمة، منها على سبيل المثال (شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع بيروت، وبغداد، والاتحاد)، فكان لا بد من تقديم خدمات أمنية ومرورية مميزة لتحقيق الأمن والأمان لقاطني المنطقة من خلال البرامج الأمنية وتكثيف الدوريات. وقال العميد سلطان العويص: إن البرامج والحملات المرورية التي ينفذها المركز في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتأهيل الجيد لمسؤولي الدوريات من خلال المحاضرات والتوجيهات التي تقدم لهم من قبل الضباط وصف الضباط في المركز من ذوي الخبرة والكفاءة العالية قبل الانطلاق إلى العمل، كلها عوامل أدت إلى تعزيز السلامة والأمان على الطرق، وحفظ أرواح مستخدمي الطريق. 

الحوادث المرورية
شرطة القصيص
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