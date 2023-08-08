«وسام إكسبو» لمديري «البحث الجنائي» ومراكز الشرطة بدبي

دبي (الاتحاد)

قلد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي، لدورهم وإنجازاتهم المتميزة في إنجاح استضافة «إكسبو 2020 دبي» العالمي الكبير.

وجاء تقليد الوسام تنفيذاً للمكرمة السامية والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي»، تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، والذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.