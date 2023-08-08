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رئيس الدولة يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

رئيس الدولة يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي
8 أغسطس 2023 22:15

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحث سموه ومستشار الأمن القومي الأميركي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.
كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.
حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة.

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المصدر: وام
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