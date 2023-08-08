طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة الغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تترواح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة 08:06 والجزر الأول عند الساعة 02:17.

الموج في بحر عُمان خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 05:54 والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 22:50