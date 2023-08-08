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حاكم الفجيرة يعزي عبدالله الكتبي بوفاة والدته

حاكم الفجيرة يعزي عبدالله الكتبي بوفاة والدته
8 أغسطس 2023 16:03

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء إلى معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في منزله بمدينة الذيد، بوفاة المغفور لها والدته.

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وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة متمنياً أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
حضر تقديم واجب العزاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

المصدر: وام
واجب العزاء
الفجيرة
حاكم الفجيرة
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