مستشفى توام يعيد لمريض إبهامه بعد بتره إثر حادث عمل

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، إحدى الشركات التابعة لـ "بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاح عملية جراحية في مستشفى "توام" في أبوظبي لإعادة زراعة إبهام ليد مريض.

وتمكن فريق الجراحة التجميلية والترميمية في مستشفى "توام" من إعادة توصيل إبهام مريض، تم بتره أثناء حادث عمل، واستعادة الدورة الدموية في اليد خلال عملية جراحية استمرت أربع ساعات، حيث تمكن المريض من تحريك إبهامه مرة أخرى بعد خمسة أسابيع من إجراء الجراحة.

وأشار الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة تحت إشراف الدكتور عمار الضامن والدكتورة لطيفة الظاهري، إلى أن حفظ الإبهام المقطوع في الثلج خلال نقل المريض إلى المستشفى، وسرعة الفريق الطبي في اتخاذ القرار، فضلاً عن توفر أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، عوامل رئيسية أسهمت في نجاح العملية.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة "صحة": "نحن فخورون بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الطبي في مستشفى "توام"، والذي يعكس التزام "صحة" بتطوير مخرجات الرعاية الصحية وتقديم رعاية طبية عالمية المستوى لمرضانا".

وأضاف: "يسلط هذا الإنجاز الضوء على مستويات التقدم والتطور الذي وصل إليه قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لهذا القطاع الحيوي، وسنواصل وفقاً لرؤية "بيورهيلث" القائمة على الرعاية الصحية المستقبلية، وسعيها المستمر لبناء منظومة رائدة تعزز صحة الإنسان والمجتمعات، جهودنا في تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان انتهاج أفضل الممارسات الصحية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية".

من جانبه قال الدكتور سلطان بن كرم، الرئيس التنفيذي لمستشفى توام وقطاع العين في شركة صحة: "يتماشى هذا الإنجاز النوعي مع التزام "بيورهيلث" بإنشاء منظومة صحية متكاملة، ويؤكد حرص المجموعة على تسخير أحدث التقنيات التكنولوجية للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة".

وأضاف: "نحن سعداء بنجاحنا في إنقاذ يد المريض ونعمل الآن على وضع برنامج مكثف للعلاج الطبيعي لمساعدته على الشفاء وتعزيز عودة يده للعمل بشكٍل طبيعي".