شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "برد صيفهم" للعمال بالتعاون مع الشركاء

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «برد صيفهم» للعمال في المواقع الإنشائية بمنطقة المصفح، تضمنت توزيع المشروبات والمياه الباردة، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي ومستشفى الأهلية.

وأكد العقيد يوسف محمد المهيري، مدير مركز شرطة مصفح، أن المبادرة تأتي تحقيقاً للأولويات الاستراتيجية بشرطة أبوظبي الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وتأكيد دور العمال الريادي في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها إمارة أبوظبي.

وشارك طاقم طبي من مستشفى الأهلية - فرع مصفح بتقديم النصائح والإرشادات في توعية العمال صحياً، وذلك وفقاً لمبادرة هيئة الصحة - أبوظبي بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، والذي يركز على زيادة الوعي حول المخاطر المهنية وتزويد العمال بالموارد اللازمة لزيادة الوعي والتثقيف، والحد من الإجهاد الحراري للحفاظ على سلامتهم.