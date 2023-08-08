الأربعاء 9 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "برد صيفهم" للعمال بالتعاون مع الشركاء

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "برد صيفهم" للعمال بالتعاون مع الشركاء
8 أغسطس 2023 15:12

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «برد صيفهم» للعمال في المواقع الإنشائية بمنطقة المصفح، تضمنت توزيع المشروبات والمياه الباردة، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي ومستشفى الأهلية.

وأكد العقيد يوسف محمد المهيري، مدير مركز شرطة مصفح، أن المبادرة تأتي تحقيقاً للأولويات الاستراتيجية بشرطة أبوظبي الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وتأكيد دور العمال الريادي في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
12 ألف مستفيد من مبادرات «سقيا الماء» في الفجيرة
افتتاح مسار فحص المركبات الخفيفة في «صناعية العين»

وشارك طاقم طبي من مستشفى الأهلية - فرع مصفح بتقديم النصائح والإرشادات في توعية العمال صحياً، وذلك وفقاً لمبادرة هيئة الصحة - أبوظبي بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، والذي يركز على زيادة الوعي حول المخاطر المهنية وتزويد العمال بالموارد اللازمة لزيادة الوعي والتثقيف، والحد من الإجهاد الحراري للحفاظ على سلامتهم.

المصدر: وام
الصيف
شرطة أبوظبي
العمال
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
الإمارات
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
اليوم 19:53
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
اليوم 19:15
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على النيجر
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على النيجر
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©