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عمار النعيمي يعزي عبدالله بن مهير الكتبي في وفاة والدته

عمار النعيمي
8 أغسطس 2023 12:48

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، واجب العزاء إلى معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وإخوانه، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم، وذلك خلال زيارته خيمة العزاء في مدينة الذيد في إمارة الشارقة.

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وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
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