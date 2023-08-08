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الإمارات

الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل

الأمن السيبراني الإماراتي
8 أغسطس 2023 11:46

حذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أفراد الجمهور، من أساليب النصب والاحتيال المختلفة، والتي تتم عن طريق الرسائل أو الخدمات المشبوهة التي تطلب بياناتكم الشخصية أو البنكيّة.

ودعا مجلس الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف النقالة إلى الحذر وتفادي الوقوع ضحية لأساليب النصب والاحتيالات المختلفة.

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وطالب المجلس، في رسالة أمنية توعوية الجمهور بالانتباه وحظر هذه الأرقام والحسابات، وتقديم بلاغ عند تعرضك لهذه المخاطر.وفق منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) المعروفة سابقاً بـ"تويتر".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمن السيبراني
الإمارات
الرسائل الاحتيالية
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