الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل

حذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أفراد الجمهور، من أساليب النصب والاحتيال المختلفة، والتي تتم عن طريق الرسائل أو الخدمات المشبوهة التي تطلب بياناتكم الشخصية أو البنكيّة.

ودعا مجلس الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف النقالة إلى الحذر وتفادي الوقوع ضحية لأساليب النصب والاحتيالات المختلفة.

وطالب المجلس، في رسالة أمنية توعوية الجمهور بالانتباه وحظر هذه الأرقام والحسابات، وتقديم بلاغ عند تعرضك لهذه المخاطر.وفق منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) المعروفة سابقاً بـ"تويتر".