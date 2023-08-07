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الإمارات

الاقتصاد الأنشط

الاقتصاد الأنشط
8 أغسطس 2023 00:15

مؤشرات اقتصادية وطنية تصاعدية، في ظل توقعات محلية ودولية متوالية بارتفاع متزايد في أرقام النمو، حيث تعمل مختلف قطاعات الدولة التجارية والصناعية والسياحية وممارسة الأعمال والطاقة وغيرها، بتناغم تام ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، وتحقيق قفزات تنموية كبيرة.
 أرقام مصرف الإمارات المركزي تكشف عن ارتفاع في ودائع جديدة للشركات المقيمة في الدولة خلال 5 أشهر، وارتفاع الودائع المصرفية لعملاء البنوك، إلى جانب زيادة الودائع بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك العاملة بالدولة، الأمر الذي يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته التنافسية الاستثنائية، ويدعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، ويهيئ أفضل بيئة لقطاع الأعمال للتميز والابتكار.
 مؤشرات النمو في الأداء المالي التي تعكس الثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي الوطني والاقتصاد عموماً، تترافق مع نمو كبير وصل إلى 46%  في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال نصف العام الحالي وبواقع 62.8 مليون مسافر، رغم ما يشهده العالم من تحديات في المجالين الاقتصادي والسياحي، ما يرسخ مكانة الإمارات بين العشرة الأوائل عالمياً في مؤشرات التنافسية، ويؤكد مسار الدولة الثابت والراسخ والواضح نحو تحقيق رسالة الخمسين بأن يكون اقتصادها الأنشط والأكبر في العالم.

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