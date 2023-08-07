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محمد الشرقي يطلع على مستجدات «الفجيرة للموارد الطبيعية»

محمد الشرقي خلال اجتماعه مع فريق «الفجيرة للموارد الطبيعية» (وام)
8 أغسطس 2023 01:00

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، برئاسة المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة.
 واطلع سموه، خلال اللقاء، على أهم المشاريع الحيوية للمؤسسة ومستجدات العمل فيها، والمواضيع المتعلقة بالمواقع الجيولوجية والسياحية وأساليب الحفاظ عليها، إلى جانب دور المؤسسة في تطوير القطاع التعديني واستدامة الموارد الطبيعية، والخطط التطويرية والأنظمة والتشريعات الخاصة بها.
وأكّد سموّه، أهمية الشَّراكات المؤسسية الفاعلة التي تسهم في حفظ الثروات الطبيعية والمواقع البيئية في الدولة، منوّهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بمواصلة الجهود وتفعيل الشراكات، بما يتوافق مع تعزيز خطط التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.
ووجّه سموّه، خلال الاجتماع، بضرورة الحفاظ على المواقع الجيولوجية والأثرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مختلف مواقع الإمارة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة لتنفيذ أهدافها، وتحقيق متطلبات خطة إمارة الفجيرة الاستراتيجية في هذا القطاع.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة للموارد الطبيعية
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