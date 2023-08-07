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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من اعتماد سفير رواندا

سيف عبدالله الشامسي خلال تسلم أوراق اعتماد سفير رواندا (وام)
8 أغسطس 2023 01:00

أبوظبي (وام)

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 تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، وذلك بديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير جمهورية رواندا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
وزارة الخارجية
رواندا
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