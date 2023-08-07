114 طالباً وطالبة للتدريب في «كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد 114 طالباً وطالبة من الجامعيين لتدريبهم على أحدث نظم العمل الفنية والإدارية وتوزيع الكهرباء وتحلية المياه والمشروعات الجديدة لشبكة الغاز الطبيعي وتأهيلهم لسوق العمل وذلك في إطار التواصل المستمر بين الهيئة والمؤسسات التعليمية العليا.

وذلك في سعيها لدعم تدريب الطلبة والطالبات وتضع جميع إمكاناتها ومشروعاتها في خدمة تدريبهم للمساهمة في توفير الكفاءات والمهارات الفنية المتخصصة والكوادر البشرية اللازمة للعمل في «الهيئة» وفي جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر والشركات، مشيراً إلى أن التدريب العملي في مراحل الدراسة مهم للطلاب؛ لأنه يسمح لهم بالاطلاع على أرض الواقع على أنظمة العمل الإدارية والفنية والمعدات الموجودة في المشاريع المختلفة. واستقبلت «الهيئة» 114 طالب وطالبة من المؤسسات التعليمية العليا، ومنها جامعة الشارقة وجامعة الإمارات والجامعة الأميركية وكليات التقنية العليا من مختلف التخصصات تشمل الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة المتجددة والإلكترونيات وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات.