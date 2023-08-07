«تاكسي دبي» تطلق خطة التحول الرقمي

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في المؤسسة 2022-2025، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الغايات الاستراتيجية، وأبرزها التنقل الرقمي والتشغيل المتميز، والاستدامة المالية، وإسعاد الناس، والعمل على استشراف المستقبل.

تركز الاستراتيجية على 9 محاور رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي، والإيرادات الذكية، و«إنترنت الأشياء»، والمدينة الذكية، والبيانات الضخمة، والحوكمة والأمن وترقية الأنظمة، وأتمتة العمليات والمبادرات اللاورقية، والتحول نحو المستقبل، والخدمات الذكية.

وتندرج تحت المحاور التسعة الرئيسة للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في مؤسسة تاكسي دبي، 45 مبادرة نوعية منها محور الذكاء الاصطناعي، وتندرج تحته مبادرة الرد الآلي على استفسارات المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، المساعدة الافتراضية الصوتية بمركز الاتصال للرد على طلبات واستفسارات المتعاملين، نظام التنبؤ بأماكن الطلب لمركبات الأجرة وتوزيع المركبات بناءً على البيانات المدخلة، تطوير نظام التعرف على السائق لتأكيد هويته، وضمان استخدام المركبة فقط من قبل السائق المصرح له.