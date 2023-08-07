الثلاثاء 8 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تاكسي دبي» تطلق خطة التحول الرقمي

«تاكسي دبي» تطلق خطة التحول الرقمي
8 أغسطس 2023 01:01

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
مغامرات تراثية في حي الفهيدي
«إقامة دبي» توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة كامبريدج

 أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في المؤسسة 2022-2025، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الغايات الاستراتيجية، وأبرزها التنقل الرقمي والتشغيل المتميز، والاستدامة المالية، وإسعاد الناس، والعمل على استشراف المستقبل.
تركز الاستراتيجية على 9 محاور رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي، والإيرادات الذكية، و«إنترنت الأشياء»، والمدينة الذكية، والبيانات الضخمة، والحوكمة والأمن وترقية الأنظمة، وأتمتة العمليات والمبادرات اللاورقية، والتحول نحو المستقبل، والخدمات الذكية.
وتندرج تحت المحاور التسعة الرئيسة للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في مؤسسة تاكسي دبي، 45 مبادرة نوعية منها محور الذكاء الاصطناعي، وتندرج تحته مبادرة الرد الآلي على استفسارات المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، المساعدة الافتراضية الصوتية بمركز الاتصال للرد على طلبات واستفسارات المتعاملين، نظام التنبؤ بأماكن الطلب لمركبات الأجرة وتوزيع المركبات بناءً على البيانات المدخلة، تطوير نظام التعرف على السائق لتأكيد هويته، وضمان استخدام المركبة فقط من قبل السائق المصرح له.

دبي
تاكسي دبي
التحول الرقمي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
الرياضي
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
اليوم 12:00
الأمن السيبراني الإماراتي
الإمارات
الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل
اليوم 11:46
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
الرياضي
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
اليوم 11:12
الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©