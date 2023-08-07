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بلدية وشرطة أم القيوين تنظمان حملة للتوعية بالوقاية من الغرق

جانب من فعاليات الحملة على شاطئ أم القيوين (وام)
8 أغسطس 2023 01:01

أم القيوين (وام)

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نظمت دائرة بلدية أم القيوين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين ممثلة بقسم الشرطة المجتمعية، حملة توعية بعنوان «الوقاية من الغرق»؛ بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية بالإجراءات الوقائية ومعايير السلامة أثناء ارتياد شواطئ البحر.
تضمنت الحملة توجيه نصائح مباشرة للأفراد والعائلات الموجودة على الشواطئ، وإرشادها بمتطلبات الوقاية خلال السباحة، وتوزيع نشرات توعية بلغات عدة عن كيفية الوقاية من الغرق، وضرورة مراقبة الأبناء أثناء وجودهم على الشواطئ.
وأوضح  المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام بلدية أم القيوين، أن الحملة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية للبلدية التي تؤكد ضرورة تفعيل الدور المجتمعي مع المؤسسات المختلفة.
من جهته، قال النقيب مسافر عبدالله المسافري مدير فرع الشراكات والتواصل المجتمعي بقسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
شرطة أم القيوين
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