«الشارقة للتعليم الخاص» تنفّذ 9 آلاف زيارة ميدانية للمدارس

الشارقة (وام)

واصلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، جهودها لتعزيز واقع اللغة العربية في المدارس الخاصة، وتمكنت من تحقيق قفزة نوعية في منظومة العمل التعليمي عبر مبادراتها العديدة، ومنها «بالعربية نرتقي» التي نفّذت من خلالها 9000 زيارة ميدانيّة ومعاينة صفيّة في المدارس، قام بها خبراء التّحسين والتّطوير المدرسيّ في «الهيئة»، أظهرت تطور نتائج الطلبة في المناهج باللغة العربية، إلى جانب 82 زيارة أثناء المرحلة الأولى من مبادرة «معلم وافتخر»، منها 22 زيارة خلال عام 2021، و60 زيارة للعام الدراسي 2022-2023.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن «الهيئة» حريصة على تعزيز المنظومة التعليمية، من خلال تطوير وتحسين أدوات العمل بما يشمل جميع أطراف الميدان التربوي، مشيرة إلى أن «الهيئة» تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من رفع وتيرة العمل، وتطوير بيئة المنظومة التربوية من خلال باقة من المبادرات والبرامج والملتقيات التي تستهدف الطلبة والمعلمين والمناهج وأولياء الأمور، مع التركيز على واقع اللغة العربية التي أسفرت نتائجها مؤخراً عن مخرجات مبهرة.

بدوره، أوضح علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن نتائج العمل والجهود التي بذلتها «الهيئة» بالتعاون مع المدارس الخاصة وأولياء الأمور، تدفع إلى بذل المزيد للحفاظ على المكتسبات والبناء على مخرجاتها، مؤكداً نجاح المبادرات المتميزة التي أطلقتها «الهيئة»، متمثلة بمبادرة «بالعربية نرتقي» وبرنامج «معلّم وأفتخر»، فضلاً عن النجاحات التي جاءت ثمرة للملتقيات التي تم تنظيمها والشراكات التي عقدتها «الهيئة» مع الهيئات والجهات ذات الشأن.